Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

13.08.2022 11:16
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki ayrı şahsın yapılan üst aramasında toplam 24,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki ayrı şahsın yapılan üst aramasında toplam 24,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Paşam Sultan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, V.D. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 19,12 gram metamfetamin maddesi, F.A. (25) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 5,87 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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