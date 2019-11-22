Son Dakika Haberleri: Kütahya'da MR görüntüleme cihazının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi
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Kütahya'da MR görüntüleme cihazının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi

6 saat önce

Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki MR görüntüleme cihazını helyum gazını boşaltarak kullanılamaz hale getirerek hastaların mağdur olmasına neden olduğu iddia edilen şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kütahya'da MR görüntüleme cihazının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi, System.String[]

Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki MR görüntüleme cihazını helyum gazını boşaltarak kullanılamaz hale getirerek hastaların mağdur olmasına neden olduğu iddia edilen şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, yazılı açıklamasında, bu yıl yapılan ihale gereği hastanenin her iki binasında MR hizmeti vermesi gereken yüklenici firmanın ek binada hizmet vermeye başladığını ancak ana binadaki MR görüntüleme hizmetlerini başlatmadığını hatırlattı. Bunun üzerine hastane yönetiminin şirket hakkında yasal işlemlere başladığını belirtilen Zehir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İdaremiz, ihale ve sözleşme kanunları gereğince uyarı, ihtar, ceza gibi tüm yasal prosedürleri uygulamasına rağmen, yüklenici firmanın ana binadaki MR görüntüleme hizmetlerini aktif hale getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshetmek zorunda kalmıştır. Acil olarak yeniden ihaleye çıkılmış, ihaleye katılan yeni istekli üzerine ihale bırakılarak idaremizce karar onaylanmıştır. Sözleşmesi fesih edilen yüklenici firma tebligat süresinde iken, 2 Kasım'da idareye haber vermeden gece yarısı hastaneye gelerek MR cihazının helyum gazını boşaltmış ve cihazı kullanılamaz hale getirmiştir. İdaremiz firma hakkında Kamu Hizmet Sunumunu izinsiz olarak durdurmasından dolayı suç duyurusunda bulunmuştur."

3 Kasım'dan itibaren ise acil ve yatan hastaların diğer kamu ve özel hastanelerde bulunan cihazlarla hizmet satın alarak hiçbir ücret ödemeden MR çekimlerinin yapılmasının sağlandığını dile getiren Zehir, ihaleyi yeni alan firmanın helyum gazını hafta sonu cihaza yükleyeceği ve cihazın kontrollerinin yapılmasının ardından 5 gün içinde MR çekimlerine yeniden başlanılmasının planlandığını vurguladı.

Evliya Çelebi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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