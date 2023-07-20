Kütahya'da Muhtar, Eşine Taciz İddiasıyla Arkadaşını Öldürdü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eşine tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşını tabancayla vurup öldürdüğü iddia edilen köy muhtarı yakalandı.

Kayaköy Muhtarı Levent G, eşine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü aynı köyde ikamet eden arkadaşı Servet Y'nin (43) evine gitti.

Kapıyı açan Servet Y'ye tabancayla ateş eden Levent G, olayın ardından evden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karnına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan Servet Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yakalanan Levent G'nin, eşinin telefonuna maktul tarafından taciz mesajları gönderildiği için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.