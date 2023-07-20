Kütahya'da Muhtar, Eşine Taciz İddiasıyla Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Muhtar, Eşine Taciz İddiasıyla Arkadaşını Öldürdü

20.07.2023 14:06

Kütahya'nın Gediz ilçesinde köy muhtarı Levent G, eşine tacizde bulunduğunu iddia ettiği arkadaşı Servet Y'yi tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar, olayın sebebini maktulün eşine taciz mesajları gönderdiğini iddia etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eşine tacizde bulunduğu iddiasıyla arkadaşını tabancayla vurup öldürdüğü iddia edilen köy muhtarı yakalandı.

Kayaköy Muhtarı Levent G, eşine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü aynı köyde ikamet eden arkadaşı Servet Y'nin (43) evine gitti.

Kapıyı açan Servet Y'ye tabancayla ateş eden Levent G, olayın ardından evden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karnına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan Servet Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yakalanan Levent G'nin, eşinin telefonuna maktul tarafından taciz mesajları gönderildiği için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Muhtar, Eşine Taciz İddiasıyla Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Son Dakika! Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti
13:57 Son Dakika! Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti
13:59 FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada
13:55 FIFA listeyi güncelledi! İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
13:37 Bu bir ilk oluyor! Mahkemeden Twitter'ın tazminat ödemesi kararı çıktı
13:32 İlk olma özelliği taşıyor! Girişimler sonuç verdi, Twitter tazminata mahkum edildi
13:35 Dursun Özbek'in "20 senedir neredeydiniz?" sorusuna Fenerbahçe'den jet yanıt! Canlı yayın çağrısını yinelediler
13:31 Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in "20 senedir neredeydiniz?" sorusuna jet hızında cevap! Canlı yayın çağrısını yinelediler
12:58 Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi kulisleri karıştırdı
12:53 Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi siyaset kulislerini salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 14:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Muhtar, Eşine Taciz İddiasıyla Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement