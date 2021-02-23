Kütahya'da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı - Son Dakika

Kütahya'da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı

23.02.2021 16:01
Kütahya'da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı, System.String[]

Kütahya'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuru görüntülendi.

Kütahya'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuru görüntülendi.

Kentin bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, bir gölet kenarında su yüzeyinde su samurunu görüntüledi.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri de su samurunun neslinin tehlike altında olduğundan dolayı koruma altında olduğunu bildirdi.

Akdemir, AA muhabirine, nesli tehlike altında olan bir türü Kütahya'da görüntülemekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yaban hayatının korunması gerektiğini vurgulayan Akdemir şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekimi için gittiğim bir gölet kenarında bir çift su samuru görüntüledim. Su samurlarının neslinin tehdit altında olduğunu biliyorum. Oldukça değerli canlılar olduğu için kaçak avcılar bu canlıları öldürebiliyorlar. Bizler her canlının yaşam hakkına saygı duymalıyız. Özellikle yasal bir şekilde avlanan avcılar ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza bu konuda çok iş düşüyor."

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada Türkiye Basketbol Federasyonu, teröristleri yurt dışına kaçırdığı iddia edilen İbrahim Seten'le ilgili savcıları göreve çağırdı Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti İstanbul'da korkutan görüntü! Hava kirliliği Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de "hassas" seviyeye ulaştı 40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi Fenerbahçe, Caner Erkin'i oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle uyaracak
Demirtaş, Demirtaş, "Berat Albayrak'a cv gönderip torpil istedi" iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı         
16:01
Süper Lig devlerinin gözdesi Boupendza, Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu Süper Lig devlerinin gözdesi Boupendza, Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu         
15:38
Türkiye Uzay Ajansı garson ve temizlik görevlisi alacak Türkiye Uzay Ajansı garson ve temizlik görevlisi alacak         
15:23
Fenerbahçe ile ismi anılan Christoph Daum, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı Fenerbahçe ile ismi anılan Christoph Daum, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı         
15:09
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı         
14:54
Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti Bayılma numarası yapan genç, hemşire sevgilisine evlilik teklifi etti         
14:36
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi         
13:51
ABD'de motoru patlayan uçağın pilotları ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı: Üzerimizden bir şey geçti ABD'de motoru patlayan uçağın pilotları ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı: Üzerimizden bir şey geçti         
13:17
Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti         
13:13
Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı         
13:13
Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir         
12:24
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu         
11:37
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 16:09:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei