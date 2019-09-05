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Kütahya'da nesli tükenmekte olan porsuk bulundu

56 dakika önce

Kütahya'da nesli tükenmekte olan porsuk bulundu Gözleri kör olan bitkin haldeki porsuk tedavi altına alınacakKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kozluca köyünde, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk bulundu.

Kütahya'da nesli tükenmekte olan porsuk bulundu

Gözleri kör olan bitkin haldeki porsuk tedavi altına alınacak

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kozluca köyünde, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Domaniç'in Kozluca köyünde ortaya çıktı. Domaniç Orman İşletme ekiplerinin rutin çalışmaları için çıktığı Kozluca köyü dağlarında, nesli tehlike altında ve gözlerinin kör olduğu fark edilen porsuk, Kütahya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Gözleri kör olan bitkin haldeki porsuk, Kütahya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine tedavisi için teslim edilecek.

Porsuğu gören Yusuf Mavi, "Domaniç Orman İşletme Müdürlüğünde şoför olarak görev yapıyorum. Ormana rutin işlerimizi yapmaya giderken yaralı olduğunu sandığımız bir porsuk gördük. Fakat gözlerinin görmediğini fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Yetkili arkadaşlar geldi ve teslim ettik" dedi.

Kozluca, Domaniç, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:06 Kaynak: İHA
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