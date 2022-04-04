Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi

04.04.2022 14:08

Kütahya'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samuru beslenirken görüntülendi.

Kütahya'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samuru beslenirken görüntülendi.

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, kentteki Porsuk Barajı'nda su samurunu balık yerken görüntüledi.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri de nesli tehlike altında olduğundan dolayı su samurunun koruma altında bulunduğunu bildirdi.

Akdemir, su samurlarını daha önce görüntülediğini, şimdi de su samurlarını balıkla beslenirken görüntüleyebildiği için kendisini şanslı saydığını söyledi.

Doğa ve yaban hayatını görüntülemekten büyük keyif aldığını belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Kütahya'mız ve Porsuk Barajı yaban hayatı çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Burada birçok canlı türünü görüntüleme fırsatım oluyor. Daha önce görüntülerini kaydettiğim su samurlarının bu kez kur davranışları ile beslenmelerini görüntüledim. Bu benim için oldukça heyecan verici bir durum oldu."

Akdemir, yaban hayatının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi
Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi
Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi

YORUMLAR
500
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:47 Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, "Suriyeliler gibi oturun" dediği iddia edildi
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
14:18 Para için annesini diri diri yakmaya çalıştı! Zavallı kadını diğer oğlu kurtardı
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
14:07 Yıldız'dan bir şans daha isteyen Çağatay ne cevap alacak? Ender Doğan'ı kaybetmemek için tüm kozlarını oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement