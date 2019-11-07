Son Dakika Haberleri: Kütahya'da net okullaşma oranları açıklandı
Son Dakika Güncel Kütahya'da net okullaşma oranları açıklandı

Kütahya'da net okullaşma oranları açıklandı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından oluşturulan Resmi İstatistik Programı kapsamında elde edilen 2018 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçları açıklandı.

Kütahya'da net okullaşma oranları açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından oluşturulan Resmi İstatistik Programı kapsamında elde edilen 2018 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçları açıklandı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı başında Kütahya'da ilkokul net okullaşma oranının yüzde 91,5, ortaokul net okullaşma oranının yüzde 93,5, lise net okullaşma oranının yüzde 93,4 olarak gerçekleştiğini ifade etti.


Akyol," Kütahya Türkiye'de ilkokul net okullaşma oranı en yüksek 32., ortaokul net okullaşma oranı en yüksek 30., lise net okullaşma oranı en yüksek 10. il konumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında ise ilkokul ve lise net okullaşma oranı en yüksek 1., ortaokul net okullaşma oranı en yüksek 2. il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya ekimde ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:14:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da net okullaşma oranları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]