Kütahya'da öğrenci ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi - Son Dakika

Kütahya'da öğrenci ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

25.03.2021 16:33
Kütahya'da öğrenci ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi, System.String[]

Kütahya'da öğrenci ve vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Kütahya'da öğrenci ve vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Zafer Meydanı'ndaki simülasyon ve eğitim tırında ilk ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşlara, deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgilendirdi.

Daha sonra simülasyon tırında 7,4 şiddetindeki İzmit depremi ve 6,7 şiddetindeki Van depremi canlandırıldı.

Deprem simülasyon tırında incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, burada yaptığı açıklamada, depremlerin hem insanlığın hem de Türkiye'nin sorun alanlarından biri olduğunu söyledi.

AFAD Başkanlığının kurulduğu günden itibaren afetlere hazırlık kapsamında çok ciddi çalışmalarının olduğunu belirten Çelik, "Depremler kaçınılmaz olgular ve bunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Özellikle Kütahya açısından da 1970 yılında Gediz depremi Kütahya ve çevre iller açısından en önemli afet olarak zihinlerimizdeki alanlardan biri. O sarsıntının şiddetini sürekli hissettiklerini 1 ay evlerini giremediklerini büyüklerimizden defalarca duymuşuzdur. Çok fazla insanımızda maalesef hayatını kaybetti." dedi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan ettiğini de hatırlatan Çelik, bu kapsamda Kütahya'da yedi bin kişiye eğitim verildiğini, yılsonuna kadar da 300 bin kişiye eğitim vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun da tüm Kütahyalıları depremi tecrübe etmeleri için, yarın akşama kadar kentte bulunacak simülasyon tırına beklediklerini ifade etti.

Türkiye, Kütahya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da öğrenci ve vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi - Son Dakika


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