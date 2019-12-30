Kütahya'da öğrenciler yararına "alışveriş şenliği" - Son Dakika
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Kütahya'da öğrenciler yararına "alışveriş şenliği"

6 saat önce

Türkiye Yardımsevenler Derneği Kütahya Şubesince öğrencilere burs vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla "alışveriş şenliği" düzenlendi.

Kütahya'da öğrenciler yararına

Türkiye Yardımsevenler Derneği Kütahya Şubesince öğrencilere burs vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla "alışveriş şenliği" düzenlendi.

Derneğin Kütahya Şube Başkanı Verda Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri yararına her ay bir etkinlik yaptıklarını bildirdi.

Bu ay da yılbaşı öncesi "alışveriş şenliği" düzenlediklerini belirten Balaban, "Kütahya ve Eskişehir'den 25 katılımcı firmamız stant açtı. Daha çok kadınlara yönelik giyim, kişisel bakım, süs eşyaları, ev dekoru ürünler üyelerimiz ve misafirlerimizden büyük ilgi gördü. Derneğimizin Kütahya Şubesi olarak 45 burslu öğrencimiz var. Buradan elde ettiğimiz gelirle hem öğrencilerimize burs sağlayacağız hem de ihtiyaç sahiplerine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Balaban, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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