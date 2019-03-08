Kütahya'da Öğrencilere Yüzme Eğitimi Ücretsiz

Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Milli Eğitim ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilere yönelik ücretsiz yüzme eğitimi verilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Milli Eğitim ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilere yönelik ücretsiz yüzme eğitimi verilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



Merkez İlçede örgün eğitime devam eden öğrencilere yönelik Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yüzme branşında düzenlenecek ücretsiz eğitim faaliyetleri ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirleyen protokol Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret arasında imzalandı.



Öğrencilere yönelik ücretsiz yüzme eğitimi verilmesine ilişkin işbirliği protokolü ile ilgili açıklamalarda bulanan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bugün burada hayırlı bir imza törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kütahya Belediyesi olarak, halkımıza 5 yıl önce söz verdiğimiz Kütahya ile ilgili hem sosyal, hem kültürel tüm belediyecilik anlayışımızı ortaya koyma adına çalışmaları gerçekleştirdik. Bugünde yeni yapımını tamamladığımız yüzme havuzları ile ilgili protokol imzasını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin üç bölgesine Zafertepe Mahallesi, Kent Park yanı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde başlattığımız yüzme havuzlarının çalışmaları bitti. Tesisler artık açılışa hazır halde. Tüm halkımızı ilgilendiren ismine de "Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın Projesi" adını verdiğimiz proje kapsamında, Okula giden küçük yaştaki çocuklarımızın beden eğitimi derslerinde yüzme dersi olarak ta verilebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile bir anlaşma gerçekleştirdik. Böylelikle üç kurum ortak hareket ederek Kütahya halkına ve çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Bu proje belki Türkiye'de bir ilk olacak. Kütahya Belediyesi olarak projelendirdiğimiz ve inşaatlarını bitirdiğimiz yüzme havuzlarını 3 bölgede konuşlandırarak tüm Kütahya'nın hizmetine sunuyoruz. İşletmesini Kütahya Belediyesi olarak biz yapacağız. Havuzlarımıza dışarıdan da yüzme öğrenmek isteyen, havuzları kullanmak isteyenler girebilecek. Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projesinden, inşaatına ve bu güne ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projede yer alıp protokole imza atan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına