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Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı

16.02.2022 16:14
Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lisede öğrencisi tarafından darbedildiği öne sürülen öğretmene 5 gün iş göremez raporu verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lisede öğrencisi tarafından darbedildiği öne sürülen öğretmene 5 gün iş göremez raporu verildi.

İddiaya göre, Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Remzi Ö. (53), sınıfta dersle ilgilenmeyen 11. sınıf öğrencisi M.E.Ç'ye (17) isterse kütüphane ya da kantine gidebileceğini söyledi. Bunun üzerine öğretmeniyle tartışan M.E.Ç, Remzi Ö'ye yumruklu saldırıda bulundu.

Yüzünden yaralanan ve Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran Remzi Ö'ye 5 günlük iş göremezlik raporu verildi.

Remzi Ö'nün İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini darbeden öğrencisinden şikayetçi olması üzerine, Çocuk Büro Amirliği ekiplerince M.E.Ç'nin kimlik tespiti yapılarak cumhuriyet savcılığınca ifadesi alındı.

Okul yönetiminin de öğrenciyi disiplin kuruluna sevk ettiği öğrenildi.

Eğitim sendikaları, öğretmenin darbedilmesine tepki gösterdi.

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Anadolu Lisesi, Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı - Son Dakika
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