Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da kreşte öğretmen olan B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'da kreşte öğretmen olan B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da çalıştığı kreşe gitmek için evinden çıkan öğretmen B.E., Fatih Mahallesi'nde yanından geçen bisikletli M.H.'nin elle tacizine uğradı. Öğretmen B.E.'nin yakınları, kısa süren kovalamacanın ardından M.H.'yi yakalayıp polise haber verdi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan M.H., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Taciz anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletle öğretmen kadının arkasından yaklaşan şüphelinin elle taciz ettikten sonra kaçtığı görüldü.


Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler
Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]