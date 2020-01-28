Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da kreşte öğretmen olan B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da çalıştığı kreşe gitmek için evinden çıkan öğretmen B.E., Fatih Mahallesi'nde yanından geçen bisikletli M.H.'nin elle tacizine uğradı. Öğretmen B.E.'nin yakınları, kısa süren kovalamacanın ardından M.H.'yi yakalayıp polise haber verdi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan M.H., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Taciz anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletle öğretmen kadının arkasından yaklaşan şüphelinin elle taciz ettikten sonra kaçtığı görüldü.