Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

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Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2)
16 dakika önce
TUTUKLANDIKütahya'da kreşte öğretmeni B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:25 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kütahya'da kreşte öğretmeni B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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