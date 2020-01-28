Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2)

16 dakika önce

TUTUKLANDIKütahya'da kreşte öğretmeni B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kütahya'da kreşte öğretmeni B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:25 Kaynak: DHA
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