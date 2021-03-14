Kütahya'da okey oynayan 13 sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Kütahya'da okey oynayan 13 sosyal mesafe cezası
14.03.2021 19:40
Kütahya'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak bir binada okey oynayan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza kesildi.
Kütahya'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak bir binada okey oynayan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında camlara siyah perde çekerek okey oynandığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine hareke geçen ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey oynayan 13 kişiye ceza kesti.
Kişilere oyun oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 900'şar TL ceza uygulandı. - KÜTAHYA
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