Kütahya'da "Okula Merhaba" seminerleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, veli ve öğretmenlere yönelik "Okula Merhaba" adıyla etkinlik ve seminerler düzenledi.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hezar Dinari Kültür Merkezindeki seminerlerde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde akademisyenleri, okula yeni başlayacak çocukların uyumları ile ilgili veli ve öğretmenlere bilgiler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya merkez, Tavşanlı, Gediz ve Simav ilçelerinde, çocuğu birinci sınıfa başlayan veliler ile birinci sınıfları okutacak öğretmenlere yönelik, "Okula Merhaba" erkinliği düzenlediklerini söyledi.

İlkokul birincisi sınıflar, 5 ve 9'uncu sınıflar için uyum haftasının yarın başlayacağını hatırlatan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Etkinliğimize velilerimize uyum programlarında çocukları ile ilgili nasıl davranmaları gerektiği noktasında bilgiler verdik. Öğretmenlerimize de özellikle ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarımıza nasıl davranmaları hususunda akademisyenlerimiz tavsiyelerde bulundular. DPÜ Eğitim Fakültesindeki akademisyenlerin sunum ve desteğiyle hazırlamış olduğumuz etkinliğimize toplamda 3 bin velimiz ile 500 öğretmenimiz katılım sağladı."

DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da, düzenlenen seminerlerde uyum sorunlarıyla ve yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerilerini hem velilere hem de öğretmenlere aktarmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Uyum sorunu, her çocuğun yaşayabileceği bir durum. Burada yapmamız gereken çocukla iyi iletişim kurabilmek, onu dinlemek ve anlamaya çalışmak. Çocuğumuza baskı kurmamalıyız ve onu olumlu cümlelerde motive etmeye çalışmalıyız. Bu şekilde davranmamız halinde sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.