Son Dakika Haberleri: Kütahya'da "Okula Merhaba" seminerleri
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da "Okula Merhaba" seminerleri

2 saat önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, veli ve öğretmenlere yönelik "Okula Merhaba" adıyla etkinlik ve seminerler düzenledi.

Kütahya'da

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, veli ve öğretmenlere yönelik "Okula Merhaba" adıyla etkinlik ve seminerler düzenledi.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hezar Dinari Kültür Merkezindeki seminerlerde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde akademisyenleri, okula yeni başlayacak çocukların uyumları ile ilgili veli ve öğretmenlere bilgiler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya merkez, Tavşanlı, Gediz ve Simav ilçelerinde, çocuğu birinci sınıfa başlayan veliler ile birinci sınıfları okutacak öğretmenlere yönelik, "Okula Merhaba" erkinliği düzenlediklerini söyledi.

İlkokul birincisi sınıflar, 5 ve 9'uncu sınıflar için uyum haftasının yarın başlayacağını hatırlatan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Etkinliğimize velilerimize uyum programlarında çocukları ile ilgili nasıl davranmaları gerektiği noktasında bilgiler verdik. Öğretmenlerimize de özellikle ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocuklarımıza nasıl davranmaları hususunda akademisyenlerimiz tavsiyelerde bulundular. DPÜ Eğitim Fakültesindeki akademisyenlerin sunum ve desteğiyle hazırlamış olduğumuz etkinliğimize toplamda 3 bin velimiz ile 500 öğretmenimiz katılım sağladı."

DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da, düzenlenen seminerlerde uyum sorunlarıyla ve yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerilerini hem velilere hem de öğretmenlere aktarmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Uyum sorunu, her çocuğun yaşayabileceği bir durum. Burada yapmamız gereken çocukla iyi iletişim kurabilmek, onu dinlemek ve anlamaya çalışmak. Çocuğumuza baskı kurmamalıyız ve onu olumlu cümlelerde motive etmeye çalışmalıyız. Bu şekilde davranmamız halinde sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muratlıspor, av köpeği karşılığında transfer yaptı
Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da "Okula Merhaba" seminerleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]