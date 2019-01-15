Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Okullar Tatil Edildi

Kütahya'da Okullar Tatil Edildi

38 dakika önce

Kütahya'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Kütahya'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Kütahya'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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