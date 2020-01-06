Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika

Kütahya'da okullara kar tatili

6 saat önce

Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.

Kütahya'da okullara kar tatili, System.String[]

Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar, Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet İlçesindeki temel eğitim kurumlarında (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı
Ankara kar altında Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı

Son Dakika Haberleri
16:15 Bilgievleri'nden 29 bin öğrenci faydalandı - Son Dakika
16:15 Sağanak yağmur futbol sahasını göle çevirdi - Son Dakika
16:14 Nakliyecilerden "dijital takograf" protestosu - Son Dakika
16:10 Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edildi - Son Dakika
16:09 Kaymakam İmamoğlu, köylerde incelemede bulundu - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 16:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]