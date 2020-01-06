Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika

Kütahya'da okullara kar tatili

7 saat önce

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya'da okullara kar tatili, System.String[]

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda tatil edilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Domaniç, Emet, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Tavşanlı ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı
Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
02:44 Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası anlatıldı - Son Dakika
02:31 Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Son Dakika
02:30 Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Son Dakika
02:29 Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı - Son Dakika
02:28 Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 02:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]