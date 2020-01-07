Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika

Kütahya'da okullara kar tatili

7 saat önce

Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kütahya'da okullara kar tatili, System.String[]

Kütahya'da ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel, örgün-yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. İlimiz merkezindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası olan, kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 08.01.2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
01:30 Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
01:22 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Son Dakika
01:16 ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Son Dakika
01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Son Dakika
01:05 Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 01:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da okullara kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]