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Kütahya'da okullarda aşure ikramı

19 dakika önce

Kütahya Fatih Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Kütahya'da okullarda aşure ikramı, System.String[]

Kütahya Fatih Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.


Fatih Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki aşure etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak öğrencilere, misafirlere ve velilere aşure dağıttı. - KÜTAHYA

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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