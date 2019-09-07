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Kütahya'da 'Okulların Güvenliği' Toplantısı

1 saat önce

Kütahya'da "Güvenli Okul" kapsamında "Okulların Güvenliği" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya'da 'Okulların Güvenliği' Toplantısı, System.String[]

Kütahya'da "Güvenli Okul" kapsamında "Okulların Güvenliği" konulu toplantı gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Altunel, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Gümüşay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, okul idarecileri ve Okul Aile Birliği temsilcileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in konuyla ilgili sunumunun ardından "Güvenli Okul" konusunda gerçekleştirilebilecek hususlar görüşülüp, kararlar alındı.(EFE-) - KÜTAHYA

Mustafa Güney, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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