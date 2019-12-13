Kütahya'da ORKÖY projesiyle 144 aileye 3 milyon 804 bin TL. kredi desteği verildi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2019 yılında ORKÖY projesiyle 144 aileye 3 milyon 804 bin TL kredi desteği verildiğini belirtti.



Verilen ORKÖY kredileri ile daha çok insana hizmet sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin,



"ORKÖY projesiyle Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında 144 aileye toplam da 3 milyon 804 bin TL kredi verildi. 133 aileye süt sığırcılığı, 11 aileye de süt koyunculuğu kredisi ile destek sağlandı" dedi.



Keskin," Orman Genel Müdürlüğümüz kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza destek olup, onların hayatına bir nebze de olsa refah getirmek için imkanlar oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızda bu imkanı iyi değerlendirip, kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Amacımız daha çok ailemize ulaşmak, daha çok insanımızın yüzünü güldürmek ve yeni istihdam alanları oluşturmak. Biz 2020 yılında da köylerde yaşayan insanımızın sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için desteğimizi sürdüreceğiz " diye konuştu.



Vatandaşlar verilen krediler ile daha rahat koşullarda bir yaşam elde etmelerine katkı sağlayan Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.



Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanların içinde ve bitişiğindeki orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacı ile kredi desteği sağlanıyor. - KÜTAHYA