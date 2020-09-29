DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde orman yangını çıktı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Örenköy mevkiinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy Büyükdere mevkiindeki ormanlık alanda yoğun dumanların görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kısa sürede yayılırken, alevleri söndürmek için çok sayıda arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personel bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.