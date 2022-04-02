Kütahya'da orman yangını - Son Dakika
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Kütahya'da orman yangını

02.04.2022 18:03
Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kütahya'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 917 nolu bölmede orman yangını çıktı. Lodos nedeni ile çıkan örtü yangını yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 adet arazöz, 1 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet pikap ile 1 adet itfaiye aracının müdahalesi ile 60 metrekare alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli lodos ve yükselen sıcaklıklar nedeni ile orman yangını riskinin yüksek olduğunu ve vatandaşların da orman alanlarında çöp bırakmamak, ateş yakmamak, ormanların yakınından geçerken sigara izmaritlerini dışarı atmamak ve anız yakmaya son vermek gibi önlemler ile dikkatli olmaları gerektiğin belirterek, en ufak bir duman gördüklerinde dahi Alo 177 yangın ihbar hattına bilgi vermelerinin kendileri ve ormanlar için büyük önem taşıdığını belirttiler. - KÜTAHYA

Kütahya'da orman yangını

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Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü Balıkesir'de orman yangını zamanında müdahale ile kısa sürede söndürüldü ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya, Yangın, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da orman yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da orman yangını - Son Dakika
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