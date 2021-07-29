Üye Girişi
Kütahya'da orman yangını (2) - Son Dakika

Kütahya'da orman yangını (2)

29.07.2021 20:41
Kütahya'da orman yangını (2), System.String[]

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 3 greyder, çevre il ve ilçelerden su tankerleri, çok sayıda personel müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından orman yangını büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı. Yangını duyduklarında tarlada çalıştıklarını ifade köylülerden Ali Sağlam, "Ekiplere yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Devletimiz helikopteriyle, ekipleriyle yangına müdahale etti. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olduk" dedi.Orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)

Kütahya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da orman yangını (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan esnafa müjde! KDV indirimlerinin süresi uzatıldı 21:01 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan esnafa müjde! KDV indirimlerinin süresi uzatıldı Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak 20:29 Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor 20:06 Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı 19:36 Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı 19:01 Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 18:38 Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti 17:51 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti 16:59 Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu         
21:11
Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı         
19:52
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor         
19:30
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti         
16:52
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir         
16:45
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 21:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da orman yangını (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement