Kütahya'da orman yangını (2)- yeniden

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, karaçam ormanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale devam ederken, Kütahya Valisi Ömer Toraman, 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve 100 işçi ile yangına müdahale edildiğini belirtti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında, Gediz'in Saruhanlar köyü yakınlarındaki karaçam ormanında çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, duman ve alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere arazözlerle karadan, helikopterle havadan müdahaleye başlandı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman da ormanlık alarak gelip, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirten Vali Toraman, "Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri anında olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Şu anda 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve 100 işçi ile yangına müdahale ediliyor. Etkili bir rüzgar olduğu için yangın büyümemesi adına çalışmaları sürdürüyoruz. Diğer illerden de takviye ekipler çağrıldı. Onlarda yoldalar" dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım da yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleriyle helikopter sevk edildiğini ve rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğünü söyledi. Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.