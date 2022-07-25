Kütahya'da orman yangını (3)

Kütahya 'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında dün akşam saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangınına 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su taşıma aracı 15 itfaiye, 6 dozer ve 650 personel ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'dan bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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