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Kütahya'da orman yangını (3) - Son Dakika

Kütahya'da orman yangını (3)

30.07.2021 00:42
Kütahya'da orman yangını (3), System.String[]

VALİ ÇELİK: SABOTAJ ŞÜPHESİ YOKKütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakında kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

VALİ ÇELİK: SABOTAJ ŞÜPHESİ YOK

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakında kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının dağlık bölgede çıktığını ve bir sabotaj izine rastlamadıklarını kaydeden Vali Çelik, "Yangın girilmesi zor bir yamaçta başladı. Orman gözetleme kulelerindeki görevlilerin yangını fark etmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın orman bölge personelleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor. Yangın ihbarının hemen ardından hem jandarma hem de emniyet ekiplerimiz çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Yangının dağ yamacındaki sarp bir bölgede başlaması ve şu ana kadar sabotaja rastlanmaması doğal yollarla çıktığını işaret ediyor" dedi.

ORMAN YANGINLARINA TEDBİRLER ALINDI Domaniç Kaymakamlığı geniş orman alanlarına sahip ilçede orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındığını açıkladı. İlçedeki tüm ormanların kulelerden özel kameralarla takip edileceği belirtilen açıklamada, "Ormanlarda var olan foto kapanlara ek olarak yeni foto kapanlar eklenecek. Tüm ormanlarımız kulelerden özel kameralarla takip edilecek. Kritik bölgelerde drone ile havadan denetimler artacak. Orman Muhafaza Görevlileri ve İlçe Jandarma timleri özellikle mesire alanlarında denetimlerini artıracak. Muhtarlar, ormanlarını denetlemekle yükümlü tutulacak. Çobanlar ile kurulacak iletişimle, ormanlarda ateş yakanlar ve şüpheli kişilerin takibi sağlanacak. Mesire alanlarının dışında mangal, piknik yapmak, ormana girmek kesinlikle yasak ve girenlere ağır cezalar uygulanacak" denildi.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, doğal güzelliği ve ormanlarıyla dikkat çeken ilçede bir tek ağaca bile zarar gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam İpek, "Yaz sıcaklarında gölgesine sığındığımız, ürettiği oksijenle nefes aldığımız, ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Orman yangınları için en hassas dönemleri yaşadığımız bu günlerde lütfen her birimiz birer orman muhafaza görevlisi birer jandarma olalım" dedi.

Oğuzhan KILIÇ- Mustafa YİĞİT/KÜTAHYA,


Kütahya'da orman yangını (3)
Kütahya'da orman yangını (3)
Kütahya'da orman yangını (3)
Kütahya'da orman yangını (3)

Ali Çelik, Hisarcık, Kütahya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da orman yangını (3) - Son Dakika


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