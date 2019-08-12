Kütahya'da orman yangını
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
(İHA)
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