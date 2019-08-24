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Kütahya'da orman yangını

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Saruhanlar köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Vali Ömer Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 hektarda etkili olan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Orman personeli ve gönüllü vatandaşların canla başla mücadele ettiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Yangına 5 helikopter havadan, 25 arazöz de karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 100 orman personelinin yanı sıra gönüllü vatandaşlarımız da katıldı. Çok şükür yangın çok fazla yayılmadan yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına alındı."

Vali Toraman, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:56 Kaynak: AA
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