Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi - Son Dakika
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Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi

24.07.2022 19:56

Kütahya'nın Emet ilçesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla birlikte çok sayıda arasöz sevkedildi. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor

BÖLGEYE HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Geniş bir alanda etkili olduğu öğrenilen yangınla müdahaleye vatandaşlar da yardım ediyor.

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor

"KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor
Son dakika haberi... Kütahya'da Emet'te orman yangını... Ekipler yangına müdahale ediyor
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Kütahya'da orman yangını çıktı Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi - Son Dakika
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