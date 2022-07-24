Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE HELİKOPTER VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Geniş bir alanda etkili olduğu öğrenilen yangınla müdahaleye vatandaşlar da yardım ediyor.

"KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.