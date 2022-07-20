Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 4 ilk müdahale ekibi, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönümlük karaçam ormanın zarar gördüğü öğrenildi.
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