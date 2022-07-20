Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı

20.07.2022 20:26

Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 4 ilk müdahale ekibi, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dönümlük karaçam ormanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da orman yangını erken müdahale ile kontrol altına alındı - Son Dakika
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