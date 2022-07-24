Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

24.07.2022 23:45
Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Köreci köyündeki orman yangınını karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Köreci köyündeki orman yangınını karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Ciğerlerimiz yanıyor, üzüntümüzün tarifi yok. Ormanlarımızı yangından korumak için cansiparane çalışan tüm ekiplerimize ve yangınla mücadelede gönüllü görev alan hemşehrilerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca devam edileceğini ifade etti. Dündar, 29 arazöz, 6 dozer, 3 greyder ve 8 su ikmal aracı ile vatandaşların katkısıyla bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Güzel de çalışmaları yakından takip ediyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya
Kaynak: İHA

Hüseyin Doğan, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 23:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement