Kütahya'da orman yangınıyla mücadele gönüllülerine eğitim - Son Dakika
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Kütahya'da orman yangınıyla mücadele gönüllülerine eğitim

7 saat önce

Kütahya'da, orman yangınlarında görev yapmak isteyen gönüllülere eğitim verildi.

Kütahya'da orman yangınıyla mücadele gönüllülerine eğitim, System.String[]

Kütahya'da, orman yangınlarında görev yapmak isteyen gönüllülere eğitim verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen eğitime Simav ilçesindeki orman köylerinden 84 kişi katıldı.

Temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarılan eğitim sonunda yapılan sınavda başarı sağlayarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazananlara katılım belgesi verildi.

Belge alan gönüllülerin, orman yangınlarının söndürülmesinde görev alacağı bildirildi.

Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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