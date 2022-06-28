Kütahya'da orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

28.06.2022 16:51
Kütahya'da orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, orman yangınlarının yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, orman yangınlarının yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Dündar, Ilıca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Kütahya'nın orman varlığı bakımından oldukça zengin bir il olduğunu, kurum olarak mevcut ormanların bakımlarının yanı sıra yapılan ağaçlandırma faaliyetleriyle yeni orman sahaları oluşturduklarını söyledi.

Kütahya'da yılbaşından bu yana 22 orman yangını çıktığını belirten Dündar, "Bu yangınların bir kısmı yıldırım düşmesi ve insan kaynaklı yangınlardı. Orman yangınları genellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaşanmakta. Yapılan değerlendirmelerde yangınların yaklaşık yüzde 80'i insan kaynaklı meydana geliyor." dedi.

Dündar, Kütahya genelinde yangınlarla mücadele için 957 orman gönüllüsü olduğunu, bu gönüllülerin büyük kısmının araziyi bilen orman köylüsünden oluştuğunu aktardı.

Orman yangınlarıyla mücadelede helikopterin daha işlevsel olduğunu dile getiren Dündar, "Orman yangınlarında kullanılmak üzere uçak mı helikopter mi diye sorsalar biz kesinlikle helikopter diyoruz. Çünkü arazimiz çok kırık. Helikopterlerin hareket kabiliyetleri çok daha fazla ve oluşturduğumuz yangın gölet veya su toplama çukurlarından uçaklar su alamaz ama helikopterler kolayca su alabilir." ifadelerini kullandı.

Dündar, Kütahya'da 17 yangın söndürme göleti ile 46 su toplama çukurunun bulunduğunu, olası yangınlarda yangına müdahale eden araçlar ile helikopterlerin sularını bu göletlerden temin edebileceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kastamonu Araç'ta sağanak sonucu 4 köprüde hasar oluştu Kastamonu Araç'ta sağanak sonucu 4 köprüde hasar oluştu Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı Bartın'da barajın yanında yıkımların yaşandığı mahalle boşaltıldı
Kaynak: AA

Kütahya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement