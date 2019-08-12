Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandı
34 dakika önce
Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Eğriöz Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandı Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Eğriöz Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor.
Yangın, Burgazada'da 14 dönümlük alanı tahrip etti Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu