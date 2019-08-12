Son Dakika Haberleri: Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandı
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Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandı

34 dakika önce

Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Eğriöz Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Eğriöz Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
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