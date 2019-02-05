Kütahya'da Ormanlık Alanda Erkek Cesedinin Bulunması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda bir menfezin girişinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda bir menfezin girişinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Şubat'ta, Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden bir vatandaş tarafından fark edilen cesedin, parmak izinden yola çıkarak kimliğine ulaştı.



Çalışmalar sonucu bu kişinin, Kütahya kent merkezinde ikamet eden asansör tamircisi Adnan Soysal (60) olduğu tespit edildi.



Yapılan ilk incelemelere göre, boynunda, bacak ve kollarında kırıklar olduğu belirlenen Soysal'ın, öldürüldükten sonra söz konusu bölgeye atıldığı değerlendiriliyor.



Cinayet üzerine yoğunlaşan jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Adnan Soysal hakkında güvenlik güçlerine herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı öğrenildi.

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