Kütahya'da örnek dayanışma - Son Dakika

Kütahya'da örnek dayanışma

Büfe işletmecisi, Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da bir büfe işletmecisi, mahallede Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde büfe işleten Ramazan Cankur, zor günleri bir an önce atlatmak için böyle bir karar aldığını ifade etti.

Büfenin ekmek bölümüne "Mahallemizde Korona virüs sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ekmek ücretsiz" yazısı astığını belirten Cankur, "Bu iş yerine damadım Reşat Kocapınar ile birlikte işletiyoruz.Ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Virüs sebebiyle bir çok kişi işsiz kaldı. Biz da halkımıza destek olmak için işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2 aile yararlandı. Ayrıca, anons yazımızı görenler bize destek vermek istediklerini belirttiler. Şimdilik böyle bir desteği kabul etmiyoruz. İleri de sayı çoğalırsa bunu da değerlendirebiliriz. Durum normale dönünceye kadar bu hizmeti sürdüreceğiz" dedi.