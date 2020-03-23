Kütahya'da örnek dayanışma - Son Dakika
Son Dakika Genel Kütahya'da örnek dayanışma - Son Dakika

Kütahya'da örnek dayanışma

6 saat önce

Kütahya'da örnek dayanışma Büfe işletmecisi, Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor Kütahya'da bir büfe işletmecisi, mahallede Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

Kütahya'da örnek dayanışma

Büfe işletmecisi, Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da bir büfe işletmecisi, mahallede Korona virüs nedeniyle işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde büfe işleten Ramazan Cankur, zor günleri bir an önce atlatmak için böyle bir karar aldığını ifade etti.

Büfenin ekmek bölümüne "Mahallemizde Korona virüs sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ekmek ücretsiz" yazısı astığını belirten Cankur, "Bu iş yerine damadım Reşat Kocapınar ile birlikte işletiyoruz.Ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Virüs sebebiyle bir çok kişi işsiz kaldı. Biz da halkımıza destek olmak için işsiz kalanların ekmek ihtiyacını ücretsiz karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2 aile yararlandı. Ayrıca, anons yazımızı görenler bize destek vermek istediklerini belirttiler. Şimdilik böyle bir desteği kabul etmiyoruz. İleri de sayı çoğalırsa bunu da değerlendirebiliriz. Durum normale dönünceye kadar bu hizmeti sürdüreceğiz" dedi.

Kütahya'da örnek dayanışma

Kütahya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da örnek dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]