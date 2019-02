Kütahya'da Osmanlı Padişahları Portre Sergisi

Ressam Adil Özkan 'ın "Osmanlı Padişahları Portre Sergisi" Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Galeri A'da Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın katılımıyla açıldı.36 Osmanlı padişahının portre resimlerinin beğeniye sunulduğu sergi açılışına Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız STK Temsilcileri ile sanatseverler katıldı.17. kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu belirten Ressam Adil Özkan, "Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açtım. Kütahya'nın her taşının altında bir sanat yatar; ama giysiler, resimler, musiki ve el sanatlarıyla hepsi birlikte sanata yol verebilir. İşte bu musiki noktasında da konservatuarı açmamız lazım. Sayın Valimiz de Dumlupınar 'a çok önem veriyor. Bizlerde tüm Kütahyalılar olarak Dumlupınar'ın bir Çanakkale olması için fazlasıyla önem vereceğiz. Kütahya'mızın prestij kazanması için bu konuda katkı sağlamak istiyoruz" dedi."KÜTAHYA SANATTA VE SANATÇI YETİŞTİRMEDE BİR KAYNAK"Kütahya'nın kültür, tarih, sanat ve sanatçı şehri olduğuna dikkat çeken Vali Ömer Toraman, Kütahya'nın önemli sanatçıları yetiştirmeye de devam ettiğini söyledi. Kütahya'nın sanatta ve sanatçı yetiştirmede bir kaynak olduğunu ifade eden Vali Toraman, "Burada çok kıymetli sanatçılarımız var. Halen de sanatçı yetiştirmeye devam eden bir yer. Bence bu çok önemli bir vasıf. Aynı zamanda sanatın muhtelif alanlarında sanatçı yetiştirmeyi başaran bir şehir. Birçok branşta birbirinden kıymetli sanatçılar üretmeye ve talebe yetiştirmeye devam ediyorlar. Bu da Kütahya'nın bu manada bir menba ve kaynak olduğunun göstergesidir. Bunun son tescillerinden birisi de Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasıdır. Adil Hocamın da on parmağında on marifet. Çiniyle başlayıp sanatın muhtelif alanlarında devam eden kıymetli sanatkarlarımızdan biri. Adil Hocamız Türk tarihinin büyük hocalarından ders ve feyz almış. Bugün yaptığı resimlere de tarih şuurunu yansıtmış. Bunlar inşallah layık olduğu yerlerde sergilenir ve genç kuşaklara tarih şuurunu aşılamada bir vesile olur. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.şallah layık olduğu yerlerde sergilenir ve genç kuşaklara tarih şuurunu aşılamada bir vesile olur. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA