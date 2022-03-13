Otizmli çocuklar kafe işletti - Son Dakika
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Otizmli çocuklar kafe işletti

13.03.2022 11:31

Kütahya'da otizmli çocuklar, bir alışveriş merkezinde kendileri için oluşturulan Otizm Kafe'de hizmet verdi.

Kütahya'da otizmli çocuklar, bir alışveriş merkezinde kendileri için oluşturulan Otizm Kafe'de hizmet verdi.

Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesindeki öğrenciler için kentteki bir alışveriş merkezinde "Otizm Kafe" adıyla bir alan oluşturdu.

Okulda özel öğrenim gören çocuklar, öğretmenlerinin desteğiyle kafeye gelen müşterilere çay, kahve, meyve suyu ve pasta servisi yaparak para kazandı.

Okul Müdürü Mehmet Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurum olarak orta ve ağır düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 94 öğrenciye akademik eğitim, günlük yaşam ve öz bakım beceri eğitimleri verdiklerini dile getiren Kabadayı, şunları söyledi:

"Okulumuzdaki eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın sosyal hayatla adaptasyonunu kolaylaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımıza gelen misafirlerimize servis yaptırarak onlarla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Diğer yandan da gelen vatandaşlarımıza otizm konusunda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu yönde bir çalışma yaptık ve halkımızdan yüksek bir teveccüh gördük."

Okul öğretmenlerinden Dilruba Dayı da otizmli çocukların neler başarabildiğini göstermek amacıyla kafeyi proje kapsamında oluşturduklarını aktararek, benzer çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Otizmli çocuklar kafe işletti
Otizmli çocuklar kafe işletti
Otizmli çocuklar kafe işletti

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alışveriş, Kütahya, Otizm, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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