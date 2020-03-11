Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

6 saat önce

KÜTAHYA'da, koronovirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor, System.String[]

KÜTAHYA'da, koronovirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kütahya Belediyesi ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Özel kıyafetler giyen belediye çalışanları terminal binası ve halk otobüslerinde ilaçlama çalışması yaptı. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri İlaçlama Ekip Sorumlusu Seçkin Aydoğdu, halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Koronavirüs ile ilgili halkın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Bu kapsamda otobüs terminali, halk otobüsleri gibi halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Kütahya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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