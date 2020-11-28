Kütahya'da otobüs ve işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da otobüs ve işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'da işçi servisi ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya kent merkezi Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Bilir yönetimindeki 43 S 194 plakalı işçi servisi ile Kamil Yıldırım'ın idaresindeki 43 H 255 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Trafik kazasında 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı.
Yararılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 11'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
- Kaynak: İHA
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