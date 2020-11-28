Kütahya'da otobüs ve işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Hasan Bilir yönetimindeki 43 S 194 plakalı işçi servisi ile Kamil Yıldırım 'ın idaresindeki 43 H 255 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Trafik kazasında 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Kütahya 'da otobüs ve işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

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