Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

Kütahya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

15 dakika önce

Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İbrahim Yalçın (22) yönetimindeki 43 AAN 286 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 38. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yalçın, aynı araçta bulunan Yaşar (42), Muazzez (40), Savaş (18) ve 3 yaşındaki Zeliha Yalçın ile Murat Taşçı (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA

İbrahim Yalçın, Eskişehir, Kütahya, Güncel
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