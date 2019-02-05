Kütahya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı

Kütahya
'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İbrahim Yalçın
(22) yönetimindeki 43 AAN 286 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir
kara yolunun 38. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yalçın, aynı araçta bulunan Yaşar (42), Muazzez (40), Savaş (18) ve 3 yaşındaki Zeliha Yalçın ile Murat Taşçı (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.