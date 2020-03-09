Kütahya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kudret Özdemir yönetimindeki 43 BE 271 otomobil, İhsaniye köyü yakınlarındaki Doğarslan kavşağında, Hasan Sarı'nın kullandığı 03 UD 825 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri yaralandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Sarı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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