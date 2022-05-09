Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

09.05.2022 10:05
Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazada, otomobil ikiye bölünürken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.H.S. yönetimindeki 35 PK 881 plakalı otobüs, kavşakta S.S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.S. ile ismi belirtilmeyen otobüsün hostesi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otomobil kazada ikiye bölündü. - KÜTAHYA

Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı

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Eskişehir, Otomobil, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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