Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazada, otomobil ikiye bölünürken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.H.S. yönetimindeki 35 PK 881 plakalı otobüs, kavşakta S.S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.S. ile ismi belirtilmeyen otobüsün hostesi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otomobil kazada ikiye bölündü. - KÜTAHYA