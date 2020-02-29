Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü - Son Dakika

Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü

6 saat önce

Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölüKÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Çankaya (75) ve gelini Döndü Çankaya (48) hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Çankaya (75) ve gelini Döndü Çankaya (48) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Emet ilçesi Samrık köyündeki Dağlar köprüsünde meydana geldi. İbrahim Çankaya'nın kullandığı 43 PL 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Bu sırada, babası ve eşinden haber alamayan Halil Çankaya, endişelenerek aramaya çıktı. Halil Çankaya, yaklaşık 4 saat sonra babasının ve eşinin bulunduğu otomobili, derede ters dönmüş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil dereden çıkarılırken, içindeki İbrahim Çankaya ve gelini Döndü Çankaya'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü

İbrahim Çankaya, Çankaya, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 06:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da otomobil köprüden uçtu 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]