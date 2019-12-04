Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden ikisi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağacın yerinden söküldüğü, otomobilin hurdaya döndüğü kazada Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) yaşamını yitirdi. Mustafa Koç, Emre Feriz, Mustafa Deniz yaralandı.
Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.