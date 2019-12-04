Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

Kütahya 'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden ikisi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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