Son Dakika Haberleri: Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralandı.

Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralandı.


Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.


Çarpmanın etkisiyle ağacın yerinden söküldüğü, otomobilin hurdaya döndüğü kazada Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) yaşamını yitirdi, Mustafa Koç, Emre Feriz ve Mustafa Deniz ise yaralandı.

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]