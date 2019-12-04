Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle ağacın yerinden söküldüğü, otomobilin hurdaya döndüğü kazada Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) yaşamını yitirdi, Mustafa Koç, Emre Feriz ve Mustafa Deniz ise yaralandı.

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.