Son Dakika Haberleri: Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Domaniç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Domaniç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri İ'nin kullandığı 43 YB 434 plakalı otomobil, Domaniç- Tavşanlı kara yolu Kantar mevkisinde şarampole devrildi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa İ, Mustafa ve Sabriye G. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tavşanlı, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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