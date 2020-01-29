Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
6 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl kara yolu Durabey köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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